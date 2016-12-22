Владимир Путин обсудил с президентом Болгарии сотрудничество в энергетике

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Болгарии Руменом Радеевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора была «подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую». Кроме того, президенты обсудили подготовку к мероприятиям, посвященным юбилеям событий истории двусторонних отношений — 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

Ранее, 10 июня, Румен Радеев выступил с осуждением санкций против России, подтвердив, что выступает за их отмену. Также он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на 140-ю годовщину освобождения Болгарии от власти Османской империи.