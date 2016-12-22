Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,63 58,25 EUR Нал. 65,55 65,04 USD Бирж. 58,43 +0,66 EUR Бирж. 65,14 +0,44 USD ЦБ. 57,96 +0,22 EUR ЦБ. 64,86 +0,41 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1849,78 +1,47% РТС 998,34 +0,40% Brent 46,87 -0,89% DJIA 21523,03 +0,65% Nasdaq 6236,91 +1,38% FTSE 7523,81 +0,81%
Владимир Путин обсудил с президентом Болгарии сотрудничество в энергетике
Лента новостей
Правительство Франции ушло в отставку 22:25, Политика Time Warner договорилась со Snapchat о сотрудничестве на $100 млн 22:15, Бизнес ФАС согласовала «Открытию» приобретение контроля в банке «Росгосстраха» 22:00, Финансы После санитарных проверок приостановили работу 10 белорусских предприятий 21:54, Общество Зачем Госдуме понадобились блогеры 21:29, Политика  В крови скончавшейся актрисы Кэрри Фишер нашли следы наркотиков 21:26, Общество На курском направлении возобновили движение поездов 21:20, Общество В Средиземном море после кораблекрушения пропали более 120 беженцев 21:19, Общество Лояльная и без политики: что ждать от нового созыва Общественной палаты 21:06, Политика Стало известно имя наехавшего на толпу у лондонской мечети мужчины 20:47, Политика  «Росатом» нашел партнера для строительства АЭС в Турции 20:45, Бизнес Данные 200 млн избирателей США хранились в открытом доступе 12 дней 20:34, Политика Число публичных компаний в России сократилось до рекордного минимума 20:24, Бизнес Советница Трампа назвала стоимость расследования о роли России в выборах 20:13, Политика Популярные блогеры проигнорировали Совет блогеров в Госдуме 20:05, Политика  Украина представила первый самолет без российских деталей в Ле-Бурже 20:04, Общество Китай предложил России участвовать в создании своей космической станции 20:03, Технологии и медиа США изменили диспозицию своих самолетов в Сирии 19:58, Политика Матч Австралия — Германия стал самым результативным на Кубке конфедераций 19:52, Спорт Истребители НАТО сопроводили 32 самолета ВКС России над Прибалтикой 19:49, Политика Вице-губернатор Петербурга ответил на критику «Зенит Арены» словами Ганди 19:46, Общество  Роскомнадзор потребовал удалить пиратские видео «Интервью с Путиным» 19:42, Технологии и медиа  Триумф новичков: чем закончились выборы в парламент Франции 19:40, Политика Аргентина решила выпустить столетние бонды 19:34, Финансы Холодное лето и красивые женщины: болельщики Кубка конфедераций о России 19:20, Фотогалерея  Владимир Путин встретится с классными руководителями выпускников 19:01, Политика «Реал» вернул бывшего капитана команды Рауля 18:51, Спорт Мэй призвала Россию продолжать обмен информацией по полетам в Сирии 18:46, Политика
Владимир Путин обсудил с президентом Болгарии сотрудничество в энергетике
Политика, 23:00
0
Владимир Путин обсудил с президентом Болгарии сотрудничество в энергетике

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Болгарии Руменом Радеевым. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора была «подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую». Кроме того, президенты обсудили подготовку к мероприятиям, посвященным юбилеям событий истории двусторонних отношений — 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

Как результат выборов в Болгарии повлияет на отношения страны с Россией
Политика

Ранее, 10 июня, Румен Радеев выступил с осуждением санкций против России, подтвердив, что выступает за их отмену. Также он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на 140-ю годовщину освобождения Болгарии от власти Османской империи.

Теги: Владимир Путин , Болгария , Румен Радев
Главное
США изменили диспозицию своих самолетов в Сирии Политика
Материалы по теме
Президент Болгарии поддержал отмену санкций против России Политика
Глава МИД Болгарии ответила на слова Путина о Кирилле и Мефодии Политика
Как результат выборов в Болгарии повлияет на отношения страны с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку