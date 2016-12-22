Правительство Франции ушло в отставку

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, передает Reuters.



Отставка Филиппа является формальной после парламентских выборов, отмечает агентство. Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Филиппа сформировать новый кабинет министров.

Новое правительство будет объявлено в среду, 21 июня.

Как отмечает Reuters, отставка правительства является формальностью после парламентских выборов, которые прошли во Франции.



В воскресенье, 18 июня, прошел второй тур выборов во французский парламент. Движение «Вперед, республика» Макрона провело 308 кандидатов по одномандатным округам, что составило 53,4% от всех 577 мест в национальной ассамблее, парламенте Франции. Вместе с союзной партией «Демократическое движение» пропрезидентский центристский блок получил 350 мандатов, что составляет 60,7% мест в парламенте. Таким образом, Макрон будет контролировать парламентское большинство.

Также увеличил свое представительство в национальной ассамблее «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Во французском парламенте вместо двух будут заседать восемь депутатов партии. Сама лидер «Национального фронта» прошла в парламент от одного из северных округов Па-де-Кале.