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После санитарных проверок приостановили работу 10 белорусских предприятий
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После санитарных проверок приостановили работу 10 белорусских предприятий
Общество, 21:54
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После санитарных проверок приостановили работу 10 белорусских предприятий

В Белоруссии приостановили работу десяти предприятий из-за нарушений требований ЕАЭС и России. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

В сообщении отмечается, что речь идет о предприятиях, которые находятся в Минской области. Была приостановлена работа таких предприятий, как ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд». Данные предприятия останутся закрытыми, пока не будут устранены выявленные нарушения, отмечает Россельхознадзор.

В июне Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за продукцией восьми белорусских предприятий. Причиной стало несоответствие ветеринарных и фитосанитарных условий. В продукции данных предприятий были найдены следы бактерий, бактерицидов и «незаявленного ДНК».

Также был введен контроль качества птичьего мяса от «Агрокомбината «Дзержинский», в продукции которого нашли бактерии рода палочковидных и рода сальмонелла. В мясных изделиях Гомельского мясокомбината было найдено «незаявленное ДНК» домашней курицы. Также усиленный контроль был установлен в отношении двух филиалов Слуцкого сыродельного комбината, в сухом молоке которого нашли бактерициды норфлоксацин и ципрофлоксацин и антибиотик тилозин.

Также в перечень попала продукция филиала агрокомбината «Скидельский» и Луничного молочного завода. Кроме того, Россельхознадзор ввел с 19 мая ограничения на поставки сыра, масла, сухого молока и другой молочной продукции из Белоруссии.

Теги: нарушения , мясо , Россельхозадзор
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