В крови скончавшейся актрисы Кэрри Фишер нашли следы наркотиков

Судмедэксперты обнаружили в крови скончавшейся американской актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей роль принцессы Леи в четырех эпизодах «Звездных войн», следы наркотиков — кокаина, героина и МДМА (экстази), сообщает Associated Press.

В докладе судмедэкспертов указано, что актриса употребила кокаин за три дня до полета на самолете из Лондона в Лос-Анджелес 23 декабря 2016 года, после которого она заболела и затем скончалась. Специалисты не смогли установить время приема актрисой героина и МДМА.

Ранее следователи заявляли, что причиной смерти Фишер стали остановка дыхания во сне (апноэ). Кэрри Фишер скончалась в больнице Лос-Анджелеса в конце декабря 2016 года. Ей было 60 лет.