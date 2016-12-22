Советница Трампа назвала стоимость расследования о роли России в выборах

Различные расследования комитета Сената США о роли России в президентских выборах могут стоить десятки миллионов долларов. Об этом заявила советница Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире программы «Fox and Friends» на телеканале Fox (видео опубликовано в твиттере канала).



«Мы отправим в мусорное ведро десятки миллионов долларов налогоплательщиков», — заявила Конуэй. Она добавила, что на протяжении месяцев ведутся расследования, в котором участвуют несколько комитетов Сената. «И вопрос, куда это все приведет?» — заявила Конуэй.

В 2016 году специальный комитет в верховной палате США начал расследование о связях американского президента Дональда Трампа с Россией. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер, который ранее занимал должность главы ФБР.

Также в США расследуется возможное вмешательство России в президентские американские выборы. В Соединенных штатах полагают, что российские хакеры атаковали серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон, таким образом, изменив политической расклад, что повлияло на результаты американских выборов. Следователи полагают, что это помогло победить Трампу на выборы.

Трамп подтвердил, что против него ведется расследование, потому что он уволил главу ФБР Джеймса Коми. В своем Twitter американский лидер написал, что столкнулся с «охотой на ведьм».



В начале июня президент России Владимир Путин, комментируя обвинения во вмешательстве России в американские выборы, заявил ведущей NBC Мегин Келли, что США «по всему миру активно вмешиваются» в предвыборные компании других стран. Российский лидер отметил, что, в мире, «куда пальцем ни ткнешь», страны жалуются на то, что «американские официальные лица» вмешиваются в их внутренние политические процессы.

Путин пояснил, что если кто-то пытается вмешаться во внутренние дела США, «то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться». «Я не говорю, что это мы — мы не вмешивались», — сказал он.