Истребители НАТО сопроводили 32 самолета ВКС России над Прибалтикой

Истребители ВВС НАТО в Литве с 12 по 18 июня девять раз поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения 32 самолетов ВКС России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Литвы.

Всего за неделю над территорией Прибалтики пролетели 14 Су-27, два Су-24МР, четыре Су-34, четыре Ан-26, три Ил-20, три А-50, два Ту-160 и Ил-76.

НАТО в апреле сообщало о рекордном числе вылетов на перехват самолетов ВКС России. По словам представителя базы Рамштайн в Германии, самолеты НАТО в Европе в 2016 году 780 раз поднимались для перехвата иностранных самолетов. Большую часть из них составили самолеты ВКС России. Лишь в 90 случаях самолеты НАТО поднимались для сопровождения самолетов других стран.