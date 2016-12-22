Украина представила первый самолет без российских деталей в Ле-Бурже

Государственный концерн «Укроборонпром» представил 19 июня новую модель грузового самолета Ан-132D на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Об этом сообщается на сайте компании.
«Премьера нового Ан-132 на главном международном авиасалоне Le Bourget 2017 прошла успешно. Украинцам есть чем гордиться», — говорится в сообщении.
На авиасалоне самолет осуществил первый демонстрационный полет в рамках авиасалона, второй пройдет 21 июня.
В компании отметили, что Ан-132D был создан в рекордно короткие сроки. В мае 2015 года начался процесс производства самолета, а 31 марта 2017 прошел его первый полет из Киева в Гостомель. В госконцерне подчеркивают, что в самолете нет ни одной российской детали.
При разработке самолета «Укроборонпром» сотрудничал с партнерами из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран.
Ан-132 предназначен для перевозки грузов на ближне- и среднемагистральных маршрутах. Крейсерская скорость самолет достигает 500 км/ч, максимальная полезная нагрузка — до 9,2 т.
В прошлом году авиастроительное предприятие «Антонов» решило приостановить выпуск самолетов из-за разрыва связей с Россией. Заместитель начальника отделения перспективных разработок предприятия Андрей Хаустов тогда пояснял, что для производства самолетов необходимо заменить все российские комплектующие.