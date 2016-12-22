Мэй призвала Россию продолжать обмен информацией по полетам в Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Россию продолжить взаимодействие с войсками международной коалиции в небе над Сирией, сообщает Reuters.

«Существует соглашение по предотвращению конфликтов в небе над Сирией, и это соглашение продолжает действовать», — заявила Мэй репортерам.

Пресс-секретарь премьер министра Джеймс Слак добавил, что Мэй призывает Россию использовать это соглашение для того, чтобы «снизить риск недопонимания в переполненном воздушном пространстве» над Сирией.

Ранее сегодня Миниобороны заявило о том, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как международная коалиция во главе с США ​сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракка.

В Минобороны заявили, что рассматривают эти действия «как сознательное невыполнение своих обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии от 20 октября 2015 года» и рассматривают это как прямую военную агрессию в отношении Сирии.

Российское военное ведомство также заявило, что любые самолеты в районах военных операций России в Сирии с этого момента будут приниматься на сопровождение ПВО.

Согласно заявлению сирийских властей, истребитель участвовал в операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В командовании ВС Сирии назвали случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинили США в координации действий с террористами.

Из заявления коалиции во главе с США следует, что сирийский Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка, в 40 км от Ракки. Операция, по мнению сил коалиции, была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнеров коалиции».



Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против террористов из «Исламского государства» с сентября 2014 года. В Сирии и Ираке действуют силы Великобритании, Германии, США, Франции, Марокко, Турции, Иракского Курдистана и ОАЭ. Самолет ВВС Сирии сбит силами коалиции впервые с начала операции.