Китай предложил России участвовать в создании своей космической станции

Китай пригласил Россию принять участие в проекте своей космической станции. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров во время авиасалона во французском Ле Бурже, передает «РИА Новости».

По его словам, Россия пока не ответила Китаю. «Они предлагали, мы обмениваемся предложениями об участии в проектах», — сказал Комаров. Он пояснил, что у Китая «другое наклонение», он работает на «другой орбите» и у него отличающиеся от России планы. «Пока договоренности и планы в будущем, конкретного ничего нет», — сказал директор «Роскосмоса».

В мае вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил «Роскосмосу» проработать вопрос о создании альтернативы Международной космической станции (МКС), но в рамках БРИКС, сообщал «Интерфакс». Рогозин говорил, что новая станция может стать или национальной, или же «новым международным проектом». Он отмечал, что российский сегмент останется на МКС и на его основе будет создан международный проект с БРИКС.

Договор о совместной работе на Международной космической станцией между Россией и США истекает в 2024 году. Рогозин рассказывал, что российские космонавты будут работать на международной станции и после окончания договоренностей с США.

О планах России создать свою орбитальную станцию сообщала в 2014 году газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Сколько именно стоит данный проект, не сообщается. По данным газеты, для создания новой станции могут быть использованы созданные ранее космические аппараты, чтобы избежать дополнительных затрат.