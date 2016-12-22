Пожаловавшуюся Путину онкобольную положили в реанимацию в Москве

Жительница мурманского города Апатиты Дарья Старикова, которая страдает от онкологического заболевания, помещена в реанимационное отделение московского Института онкологии имени Герцена. Об этом журналистам заявила заместитель гендиректора медучреждения Галина Алексеева, передает корреспондент РБК.

«Дарья только что пересекла границу нашего учреждения, мы ее встретили, перевели в реанимацию — это палата интенсивной терапии, отдельная палата», — сообщила Алексеева.

По ее словам, 24-летняя пациентка находится в стабильном состоянии и перенесла транспортировку «очень хорошо». «Улыбается, довольна, что сюда попала», — отметила Алексеева.

Она сообщила, что медики пока не строят прогнозы относительно дальнейшего лечения. «Надо сначала определиться с диагнозом, со стадийностью этого заболевания. Я думаю, что завтра-послезавтра переведут из реанимации», — добавила Алексеева.

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 15 июня жительница Апатитов (Мурманская обл.) Дарья Старикова пожаловалась на то, что в городе ей поставили неправильный диагноз: местные врачи поставили девушке диагноз «остеохондроз» и делали массаж и уколы, противопоказанные при онкологических заболеваниях.

Старикова была госпитализирована 16 июня после обострения и открывшегося кровотечения в реанимационное отделение больницы в соседнем с Апатитами Кировске. После стабилизации ее состояния девушку отправили в Мурманскую областную больницу, где наконец поставили правильный диагноз. Ее состояние оценивали как средней степени тяжести.

Утром в понедельник, 19 июня, за Стариковой из Москвы в Мурманск вылетел самолет МЧС. Решение о перевозке приняли ведущие российские онкологи на консилиуме.