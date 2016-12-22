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В Раде предложили вести локальную войну в рамках реинтеграции Донбасса
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В Раде предложили вести локальную войну в рамках реинтеграции Донбасса
Украинский кризис, 18:44
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В Раде предложили вести локальную войну в рамках реинтеграции Донбасса

Законопроект о реинтеграции Донбасса предлагает вести локальную войну в Луганской и Донецкой области. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, передает «112 Украина».

По его словам, антитеррористическая операция (АТО), которая проводится в Донбассе, — это «устаревший формат». Он рассказал, что по украинскому законодательству в случае захвата территорий или проводится АТО, или же объявляется война с военным положением. Арьев добавил, что сейчас Украина не будет вводить «полномасштабное» военное положение. «Это будет формат внедрения локальной войны с возможностью для президента иметь подчинение всех силовых структур на территории Донецкой и Луганской областей», — заявил он.

Украинские власти понимают, что «должен быть переходный момент», так как необходимо остановить «замораживание» конфликта на Донбассе, отметил украинский депутат. «Поскольку это все зашло в тупик, нам надо освобождать поле для маневра...», — сказал Арьев. По его словам, Верховная Рада на данный момент «ищет возможность» привести украинское законодательство к международным нормам, для того, чтобы «действовать более эффективно».

Арьев выразил мнение, что украинский парламент примет законопроект о реинтеграции Донбасса.

В понедельник, 19 июня, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что украинские власти разрабатывают план «мирной реинтеграции» территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По данным собеседников издания, администрация украинского президента готовит документ, который отменит АТО в Донбассе и введет военное положение в зонах, которые прилегают к территории ДНР и ЛНР. Затем планируется, чтобы эти зоны перешли от Совета безопасности Украины (СБУ) к украинским вооруженным силам. Гражданам, которые живут на юго-востоке страны, будут предложены различные льготы в том числе пенсии. По данным «Коммерсанта», законопроект может быть внесен на рассмотрение Верховной рады на этой неделе.

Глава СБУ Александр Турчинов выступал с призывом закончить АТО в Донбассе, так как она больше не обеспечивает безопасность Украины от «агрессии со стороны России». В ответ на это, президент Украины Петр Порошенко заявил, что если отменить АТО и не предоставить украинским военнослужащим «действовать адекватно в условиях агрессии», то страна останется без защиты.

В Кремле сказали, что не знают детально о планах Киева по реинтеграции Донбасса. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в документе, который готовят украинские власти, должны быть учтены положения минских соглашений об урегулировании конфликта. Он отметил, что элементы реинтеграции Донбасса есть и в минских договоренностях. «Нужно понять, насколько это все учтено в документе, который разрабатывается», — сказал Песков.
Теги: война в Донбассе , украинский конфликт , конфликт на Украине
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