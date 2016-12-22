Полиция начала спецоперацию в районе Елисейских полей

Сотрудники правоохранительных органов Парижа проводят спецоперацию в районе Елисейских полей, сообщается в Twitter префектуры полиции французской столицы.

Корреспондент CNN в Париже Мелисса Белл в своем Twitter сообщает, что на месте работает большое количество полицейских. По словам свидетелей, они видели, что загорелся автомобиль.

BFMTV сообщает, что автомобиль врезался в полицейский фургон, прежде чем загореться. Об этом сообщает и корреспондент CNN. Водитель задержан. По предварительным данным, пострадавших нет.

Полиция просит горожан и туристов обходить стороной район Елисейских полей. Проспект перекрыт. Очевидцы сообщают, что они видят на земле лежащего человека.

Мэрия города пока не комментирует происходящее.

В начале июня мужчина с молотком и двумя ножами напал на полицейских у собора Парижской Богоматери. В результате пострадал один сотрудник правоохранительных органов, преступник был ранен и позже задержан. Он назвал себя «солдатом халифата» группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

В момент нападения в самом соборе находилось 900 человек. Они не выходили из здания несколько часов.