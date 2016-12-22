ВГТРК опровергла информацию об уходе Дмитрия Киселева из компании

Представитель ВГТРК Виктория Арутюнова опровергла информацию об уходе Киселева. Ранее об уходе Киселева «по личным обстоятельствам» сообщило издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, Киселев может покинуть ВГТРК осенью 2017 года, «до начала кампании по выборам президента». Еще один источник интернет-издания сообщил, что Киселев может покинуть компанию из-за возможной отставки руководителя медиахолдинга Олега Добродеева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле заявлял, что мнение телеведущего авторской программы «Вести недели» Дмитрия Киселева не нужно «отождествлять» с позицией Кремля. При этом Песков подчеркнул, что позиция Киселева «обычно близка» к позиции Кремля. «Это действительно так, но не каждый раз», — сообщал пресс-секретарь президента.

Позднее Дмитрий Киселев опроверг «РИА Новости» появившиеся в СМИ сообщения о его возможном уходе из ВГТРК