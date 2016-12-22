Из-за столкновения «Стрижа» с электричкой ограничено движение поездов

Из-за столкновения скоростного поезда «Стриж» и пригородной электрички ​№ 6325, следовавшей по маршруту Нахабино — Щербинка, прервано движение пригородных поездов на курском и рижском направлениях от платформы Дмитровская до Царицыно в обоих направлениях. Сообщение об этом размещено в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ОАО «Центральная ППК»).

Движение пригородных электропоездов на этих участках временно приостановлено.

На время ликвидации последствий аварии движение поездов на курском, смоленском и рижском направлениях Московских железных дорог организовано по временной схеме, говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

По курскому направлению пригородные поезда доходят только до станции Царицыно, затем отправляются обратно в сторону области. ​Электрички других радиальных направлений доезжают до станции Москва-Каланчевская или до вокзалов (Савеловского, Рижского или Белорусского), после чего также следуют в обратном направлении.

Для пассажиров пригородных поездов также организовано автобусное сообщение. Автобусы курсируют от станции Москва Товарная (Курская) до Курского вокзала, от платформы Калитники до метро «Рязанский проспект», от платформы Москворечье до метро «Царицыно». Автобусы отправляются с интервалом в 30 минут.

Кроме того, сообщает МЖД, пассажиры поезда «Стриж» Москва — Нижний Новгород отправлением в 15:40 и «Ласточка» Москва — Нижний Новгород отправлением в 16:35 будут отправлены с Курского вокзала сдвоенным составом поезда «Ласточка» позже.

Столкновение скоростного поезда «Стриж» с пригородной электричкой произошло в 14:38 днем 19 июня. Два вагона пригородной электрички № 6325, которая следовала от станции Нахабино рижского направления до станции Щербинка курского направления, сошли с рельсов и накренились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода поезда «Стриж».

В результате происшествия ушибы получили два пассажира поезда «Стриж».

