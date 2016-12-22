«ВИМ-Авиа» задействует иностранные компании для чартерных перевозок

Авиаперевозчик «ВИМ-Авиа» может задействовать иностранные авиакомпании для перевозки пассажиров чартерных рейсов по зарубежным направлениям. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источники среди туроператоров и в авиационных кругах.

Идею, по данным собеседника агентства, одобрил глава Минтранса Максим Соколов.

Минтранс прорабатывает предложение Ростуризма о привлечении иностранных авиакомпаний для выполнения этой схемы «ВИМ-Авиа», заявили агентству в пресс-службе транспортного ведомства.

О первых задержках рейсов «ВИМ-Авиа» из разных аэропортов стало известно 28–29 мая. Авиаперевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов из-за запоздалого техобслуживания. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) число пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» оценили в более чем 10 тыс. человек.

Прокуратура Татарстана, где зарегистрирована авиакомпания, 29 мая начала проверку «ВИМ-Авиа» после задержек рейсов.

Авиаперевозчик заявил 7 июня о сокращении чартерной программы авиарейсов на лето 2017 года для «оперативной стабилизации расписания чартерных рейсов. Руководство компании извинилось перед пассажирами и пообещало в ближайшие две недели полностью восстановить расписание.

О стабилизации ситуации с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» 19 июня сообщила директор по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова. По ее словам, рейсы выполняются вовремя, а переносы происходят только из-за погодных условий.

По данным Федоровой, «ВИМ-Авиа» не могли привлечь к перевозке лайнеры других авиакомпаний из-за большого дефицита самолетов на тот момент. Она добавила, что на прошлой неделе флот авиакомпании пополнился самолетом Boeing 777-300 (самый большой в семействе 777).

В сообщении «ВИМ-Авиа» о стабилизации ситуации с задержками рейсов исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе увидела «некоторое лукавство». По ее словам, наладилась ситуация в основном с регулярными рейсами и чартерами, которые не убрали из расписания перевозчика после сокращения чартерной программы. Однако, по ее словам, вопрос примерно по 30% чартерным рейсам, которые оплатили туроператоры, так и не решили. Из-за этого последним приходится возвращать туристам полную стоимость турпутевки из-за невыполнения «ВИМ-Авиа» этих рейсов.