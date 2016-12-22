Прокуратура начала проверку после столкновения «Стрижа» с электричкой

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения поезда «Стриж» с электричкой рядом с Курским вокзалом. Об этом РБК сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Екатерина Короткова.

«На месте находится московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков, а также прокурор Московско-Курской транспортной прокуратуры Евгений Касимов. Пока информации о пострадавших нет, жертв нет», — пояснила Короткова. По ее словам, «причина аварии пока не установлена».

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Ранее стало известно о том, что скоростной поезд «Стриж», следовавший по маршруту Нижний Новгород — Москва, столкнулся рядом с Курским вокзалом с электричкой № 6325, следовавшей по маршруту Нахабино — Щербинка. Столкновение произошло в 14:38 мск. «По предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда «Стриж», — говорится в сообщении МЖД, поступившем в распоряжение РБК. В результате происшествия в медпункт с ушибами обратились два пассажира «Стрижа».