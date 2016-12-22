СМИ сообщили о разведывательных самолетах США и НАТО около границ России

Военные самолеты США и НАТО провели разведывательные полеты около Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, которые отслеживают полеты ВВС.

По данным порталов, американский стратегический разведывательный самолет США C-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным LARVA80 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Затем он на протяжении по меньшей мере двух часов вел радиотехническую разведку около границ Ленинградской и Псковской областей. В ходе разведывательных действий он находился в воздушном пространстве Эстонии. Затем американский самолет курсировал вдоль побережья Финского залива.

Второй американский военный разведывательный самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным RASP94 находился около границ Калининградской области в течение трех часов и проводил разведу на сухопутной российской границе. Самолет ВВС США находился в воздушном пространстве у побережья Балтийского моря в воздушном пространстве Польши.



Кроме того, в польском небе к югу от Калининградской области курсировал самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90445 и позывным NATO06. Он вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии.

Со стороны Балтийского моря подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4, отмечает «Интерфакс». Он находился на высоте 13 тыс. м и двигался вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу.

В начале июня сообщалось, что три стратегических бомбардировщика американских ВВС подлетали к границам Калининградской области. На их перехват был направлен российский истребитель Су-27, который вылетел с авиабазы неподалеку от Калининграда. Пентагон опубликовал фотографию перехвата и заявил, что Су-27 сделал его «безопасно и профессионально».