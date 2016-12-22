На юге Хорватии из-за лесных пожаров эвакуировали 800 туристов
Общество, 16:32
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На юге Хорватии из-за лесных пожаров эвакуировали 800 туристов
Спасатели эвакуировали около 800 туристов из трех отелей 19 июня из-за масштабных лесных пожаров, сообщает Associated Press.
Лесные пожары произошли возле курортных городов Макарска и Тучепи. В ликвидации последствий пожара принимают участие около 300 спасателей и 150 солдат хорватской армии при поддержке трех пожарных самолетов. Тушение пожара затрудняет сильный ветер.
На прошлой неделе масштабные лесные пожары произошли в Португалии. 17 июня в муниципалитете Педроган-Гранди их жертвами стали около 60 человек, еще 59 пострадали, 18 из них были госпитализированы.