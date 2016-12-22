СК начал проверку после обнаружения в центре Москвы человеческих скелетов

В Москве Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения «останков человеческих скелетов», которые были найдены во время ремонта теплотрассы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.



Как отмечается в сообщении, останки были найдены днем 16 июня на улице Земляной Вал. Скелеты обнаружили рабочие. По предварительным данным, там, где были найдены останки, раньше могло быть кладбище.



Источник в правоохранительных органах рассказал агентству «Москва», что кости обнаружены на территории, которая прилегает к школе. В полицию об обнаружении останков сообщил прораб, добавил собеседник агентства. Всего было найдено 12 фрагментов костей, добавил источник. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

