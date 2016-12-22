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Roshen подала жалобу из-за продления ареста имущества липецкой фабрики
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Roshen подала жалобу из-за продления ареста имущества липецкой фабрики
Бизнес, 15:12
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Roshen подала жалобу из-за продления ареста имущества липецкой фабрики

Украинская корпорация Roshen подала жалобу в Мосгорсуд из-за решения Басманного суда Москвы продлить арест имущества липецкой фабрики компании. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Roshen.

«Стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы причиненного ущерба. Тем не менее судья Ленская добросовестно проигнорировала постановление пленума Верховного суда РФ от 1 июня 2017 года № 19. Посмотрим, что на это скажет Мосгорсуд», — заявил гендиректор липецкой фабрики Roshen Олег Казаков.

Басманный суд Москвы в июне продлил арест имущества липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года. Весной 2017 года работа липецкой фабрики и торгового дома Roshen была прекращена.

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области в июне 2017 года потребовало от торгового дома Roshen ООО «Рошен» выплатить более 150 млн руб., начисленных по итогам налоговой проверки компании за 2014–2015 годы. По данным ФНС, торговый дом при выплате дивидендов на Украину не имел права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года.

Уголовное дело против липецкой фабрики Roshen по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбудили в апреле 2015 года. По данным следствия, при строительстве фабрики были похищены 180 млн руб. Тогда же Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики до 13 сентября. Roshen обжаловала арест имущества фабрики и выиграла дело в Липецком арбитраже.

Теги: Украина , Петр Порошенко , Roshen
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