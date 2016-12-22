В Москве завершилась церемония прощания с Алексеем Баталовым

В Большом зале Центрального дома кинематографистов (ЦДК) в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР Алексеем Баталовым, скончавшимся 15 июня 2017 года, сообщает «Интерфакс».
В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья, коллеги и поклонники актера, в том числе режиссер и художник-мультипликатор Юрий Норштейн, актер Александр Панкратов-Черный, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Иосиф Кобзон, выпускники творческой мастерской Баталова и т.д.
В ходе церемонии глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов зачитал телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В телеграмме Путина, опубликованной ранее на сайте Кремля, смерть Баталова названа «тяжелой, невосполнимой утратой».
Актер будет похоронен на Преображенском кладбище Москвы.