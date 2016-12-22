Проблемы с заказом машин на «Яндекс.Такси» связали с плохой погодой

Причиной технического сбоя, затруднившего вызов такси через приложение «Яндекс.Такси», стали перебои в работе одного из дата-центров, сообщил РБК представитель компании. По его словам, перебои начались в воскресенье.
«Причины выясняем, но чтобы люди могли пользоваться «Яндекс.Такси» без сбоев, мы тут же перевели работу в другие дата-центры. Сегодня утром из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве наши сервера оказались перегружены. В итоге ключевые элементы системы не выдержали нагрузки и вышли из строя, и нам в течение некоторого времени не удавалось восстановить их работу», — отметил представитель «Яндекс.Такси».
По его словам, специалисты компании делают все возможное, чтобы сервис, как можно скорее, заработал в полном объеме.
Ранее сегодня стало известно о сбое в работе сервиса «Яндекс.Такси». В социальных сетях на невозможность заказать машину жалуются пользователи «Яндекс.Такси» из Москвы, Сыктывкара, Ростова-на-Дону и других городов.