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«Гринпис России» назвал недостаточным установку датчика чистоты в Находке
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«Гринпис России» назвал недостаточным установку датчика чистоты в Находке
Прямая линия Путина, 15:11
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«Гринпис России» назвал недостаточным установку датчика чистоты в Находке

В «Гринпис России» назвали «недостаточной» мерой установку датчика чистоты воздуха в Находке, жители которой пожаловались Владимиру Путину во время прямой линии 15 июня. Об этом заявил РБК руководитель энергетической программы «Гринпис Россия» Владимир Чупров.

«Во-первых, датчик может быть предназначен не для жилых зон, а во-вторых, решать нужно не только проблему мониторинга, но и источника проблемы», — уточнил он. Однако, по словам Чупрова, наличие таких датчиков чистоты воздуха «можно только приветствовать».

Он добавил, что нет смысла ждать, когда прибор зафиксирует превышение предельно допустимой концентрации (ПДК), если «статистика показывает», что «подоконники черные». «Давайте заставим эти угольные терминалы включить закрытые способы погрузки угля», — предложил Чупров.

В понедельник, 19 июня, стало известно об установке первого датчика для измерения концентрации угольной пыли, который появился в Находке после жалобы школьника Владимиру Путину в эфире прямой линии 15 июня. Всего в городе установят 11 подобных приборов для мониторинга воздуха, что войдет в программу «Безопасный город».

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На приносимую ветром из находкинского порта, в котором отгружают уголь, угольную пыль пожаловался ученик местной школы Андрей Боль во время прямой линии с президентом России. Путин пообещал выяснить, кому принадлежит порт в Находке, пообещав отреагировать так, чтобы минимизировать ущерб для людей и экологии. 16 июня Генпрокуратура начала проверку информации о ситуации с угольной пылью на предмет нарушений природоохранного законодательства.

В феврале Росприроднадзор собирался внепланово проверить соблюдение природоохранного законодательства в порту.​ Как сообщал тогда замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский, в Находке «черный снег, черного цвета лед в заливе», а «угольной пылью покрыты все поверхности, в том числе и в местной школе».

Жители Находки еще в феврале провели митинг, на котором требовали от властей решить проблему с загрязнением воздуха. Краевое подразделение Роспотребнадзора заявляло, что 17% проб, которые брали в Находке, не соответствуют требованиям санитарных норм.

Теги: «Гринпис России» , Находка , угольная пыль , датчик
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