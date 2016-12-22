Саакашвили в Кривом Роге закидали яйцами с зеленкой

В лидера украинской политической партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили кинули зеленкой во время встречи с жителями города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, а также разместил видеозапись инцидента.

По его словам, он приехал в Кривой Рог «по приглашению очень мужественных местных активистов». Однако город, по словам Саакашвили, «контролируется ОПГ Вилкула». «Они подослали на мою встречу титушек, которые бросали в мою сторону пакеты с зеленкой, после я пошутил, что местные бандиты пытались превратить нас в партию Зеленых», — написал Саакашвили.

Председатель городского совета Кривого Рога является Юрий Вилкул, его сын Александр является депутатом Верховной рады, до этого, в 2012–2014 годах, он занимал пост вице-премьера правительства.

Бывший глава Одесской области после инцидента продолжил общение с жителям города.

Как сообщает украинское издание «Апостроф» со ссылкой на телеканал «Первый городской», напавший на Саакашвили был задержан полицией, но о его личности ничего не сообщается. Как сообщает издание, в Саакашвили из толпы бросили бутылку с медицинским раствором, «брызги зеленки разлетелись на несколько метров в сторону и попали на одежду десятков человек».

Портал Dnepr24 передает, что помимо зеленки в Саакашвили также кинули яйцом: «Пламенную речь прервал обстрел яйцами и зеленкой. Облитый зеленкой Михо пошутил, что его приняли в партию Зеленых».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 года по 2007 год, а также с 2008 года по 2013 год. В 2015 году он стал главой Одесской областной администрации, а также был назначен советником президента Украины Петра Порошенко. В феврале Саакашвили заявил о регистрации на Украине партии «Рух новых сил».