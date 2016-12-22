СК начал проверку невыплаты зарплаты застрявшим в КНР российским морякам

Следствие начало проверку сообщений о невыплате зарплаты российским морякам с теплохода «Анатолий Торчинов», которые находятся в порту Китая. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Проверку ведут, по данным СК, по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, речь идет о невыплате главам компании ООО «СК «МВ-Лайн» зарплаты членам экипажа теплохода «Анатолий Торчинов» под флагом России. Следователи выяснят размер долга и дадут правовую оценку действиям лиц, которые нарушили трудовые права моряков.

Ранее Сахалинский транспортный прокурор признал законными возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Прокуратура, ссылаясь на следствие, сообщает, что членам экипажей судов «Порт Мэй», «Ст Винд», «Маджести», «Тэсса» более двух месяцев не выплачивали зарплату. «Ход расследования уголовных дел находится на контроле Сахалинского транспортного прокурора», — говорится в сообщении.

О том, что находящиеся два месяца в китайском порту Шидао моряков с теплохода «Анатолий Торчинов» попросили Международную федерацию транспортников помочь им в репатриации и выплате долгов по зарплате, сообщал «РИА Новости» инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) во Владивостоке Петр Осичанский.

Члены экипажа заявляют, что сумма долга — 3–4 млн руб. По словам судовладельца, у него нет денег. ​Осичанский добавил, что судовладелец ранее попадал в поле зрения федерации по похожему вопросу. По его словам, капитан в отчаянии заявляет, что экипаж выходит из-под контроля, и моряки утверждают, что в случае невыплаты зарплаты они останутся на судне.