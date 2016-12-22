«Вертолеты России» пополнят ВВС Бангладеш

В 2018 году холдинг «Вертолеты России» поставит Военно-воздушным силам Бангладеш пять пять военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш, сообщает пресс-служба компании. В сообщении отмечается, что новый контракт стал продолжением «многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества» с Минобороны Бангладеш.

«Приятно отметить, что спрос на нашу технику со стороны бангладешских партнеров остается стабильным. Это стало возможным благодаря высоким летным характеристикам Ми-171Ш, отлично зарекомендовавшего себя в сложных природных и климатических условиях Бангладеш», - прокомментировал сделку гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

Ми-171Ш – военно-транспортный вертолет, предназначенный для транспортировки и высадки десантников (до 37 человек в полном снаряжении и вооружении) и перевозки до четырех тонн груза в кабине и на внешней подвеске. Кроме того, вертолет может использоваться для нанесения ударов с воздуха с помощью подвешиваемых на спецфермах средств поражения.

В состав холдинга «Вертолеты России» входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. В 2016 году компания поставила заказчикам 189 вертолетов, ее выручка составила 214,3 млрд руб.