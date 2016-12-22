МИД назвал способ ускорить подготовку переговоров Путина и Трампа

Встреча с первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томом Шенноном может способствовать подготовке переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Я бы назвал это рабочим контактом при всей его важности, который, если пойдет в нужном ключе и с нужным настроем, наверное, помог бы нам лучше подготовиться к встрече на высшем уровне», — отметил Рябков. По его словам, в задачи МИД России входит «готовить почву», и чем лучше пройдет эта подготовка, тем больше шансов для того, что президенты двух стран воспримут ее как «хороший вклад в успех их контакта».

О том, что замгоссекретаря США по политическим вопросам Том Шеннон прибудет в Москву на встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, стало известно 8 июня. Переговоры Шеннона и Рябкова станут частью продолжающегося диалога, целью которого является устранение «раздражителей», накопившихся между двумя странами.

По данным телеканала ABC, встреча двух дипломатов состоится в том числе из-за информации о том, что администрация президента США планирует вернуть России ее дипломатическую собственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ к собственности был ограничен в 2016 году. Тогда бывший президент США Барак Обама потребовал, чтобы российские дипломаты покинули страну.