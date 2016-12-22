Мэй рассказала о совершившем наезд на толпу в Лондоне водителе-одиночке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что лондонская полиция считает, что человек, совершивший наезд на людей, действовал в одиночку, передает Reuters.

«На этом этапе расследования полиция считает, что террорист действовал в одиночку», — сказала Мэй (цитата по Bloomberg).

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети, на улице Севен Систерс в северной части Лондона в ночь с 18 на 19 июня. В результате происшествия погиб один человек, а еще десять пострадали.

По словам Терезы Мэй, террорист выбрал своей целью «обычных, ни в чем не повинных людей», на этот раз — членов мусульманской общины, которые «в священное для них время года» выходили из мечети после молитвы.

Она подчеркнула, что эта атака на мусульман столь же опасна и «разрушительна для ценностей» и образа жизни граждан Великобритании, как и другие теракты, с которыми столкнулась страна в последнее время.

Премьер-министр также сообщала, что для противодействия «любым формам экстремизма, в том числе исламофобии», будет создана специальная комиссия.

Ранее СМИ сообщали, что 48-летний водитель фургона, задержанный на месте происшествия гражданами, действовал не один. Очевидцы инцидента рассказали телеканалу ABC News, что нападавших было трое. Кроме того, о том, что нападавших было трое, сообщал собеседник телеканала Sky News. По его словам, все три находились внутри фургона, один был задержан на месте, а еще двоим удалось сбежать. Кроме того, издание Evening Standart также со ссылкой на очевидцев сообщало, что после наезда фургона на толпу из него вышел мужчина, который попытался напасть на прохожих с ножом.

Водитель фургона был задержан на месте происшествия самими гражданами. Газета The Guardian сообщала, что ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, при этом в официальном заявлении полиции этот факт не был упомянут. Полиция также не сообщала о том, что есть другие подозреваемые по этому делу.