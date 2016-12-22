Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма

Президент Украины Петр Порошенко «приветствует» продление санкций Евросоюза против Крыма. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

​Совет Европейского союза 19 июня продлил на год действие санкций против Крыма, до 23 июня 2018 года. Санкции предусматривают запрет на импорт продуктов из Крыма и Севастополя в ЕС, запрет для европейских компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, а также запрет на туристические услуги.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с продлением санкций Евросоюза против Крыма, и назвал их нелегитимными. «Мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — пояснил Песков.

Страны — члены Евросоюза также принимали санкции против России в связи с событиями в Крыму и Донбассе. Персональные санкции против 150 физлиц и 37 организаций были продлены 13 марта до 15 сентября, а пакет санкций, ограничивающий доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, связан с минскими соглашениями и был продлен ранее до 31 июля.