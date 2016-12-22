Туроператоры России зафиксировали падение спроса на отдых в Крыму на 30%
Экономика, 13:34
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Туроператоры России зафиксировали падение спроса на отдых в Крыму на 30%
Спрос россиян на отдых в Крыму по сравнению с 2016 годом упал примерно на треть, об этом свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии (РСТ), рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Ирина Тюрина.
«В конце мая туроператоры говорили о падении спроса на Крым на 30% по сравнению с прошлым годом», — сказала она.
«По многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить — таким почти наверняка будет весь сезон. Действительно, сейчас, к третьей декаде июня, картина не изменилась», — заявила представитель РСТ.
Падение спроса на путевки в Крым и Краснодарский край среди россиян в этом сезоне связано с плохой погодой и с интересом к зарубежным поездкам, рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет газета «Коммерсантъ». По словам Ломидзе, интерес среди индивидуальных туристов к курортам Крыма и Краснодарского края уже к началу лета сократился на 5–7%, среди организованных групп путешественников — на 12–15% — в этом году они стали более активно ездить за границу, например, в Турцию.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 17 апреля одобрила введение курортного сбора в местах отдыха россиян — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Курортный, скорее всего, составит до 100 руб. в сутки. Окончательного решения о введении курортного сбора на территории России пока нет.