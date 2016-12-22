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АвтоВАЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 год
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АвтоВАЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 год
Бизнес, 13:30
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АвтоВАЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

Публичное акционерное общество «АвтоВАЗ» не будет выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2016 год из-за убытка. Об этом говорится в аудиторском заключении о финансовой отчетности компании, подготовленной к годовому общему собранию акционеров (zip).

«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать в связи с тем, что общество за этот период не получило прибыли», — сказано в документе.

Базовый убыток на акцию составил в 2016 году 15,53 руб., а в 2015 году — 18,93 руб. Выкуп и приобретение собственных акций в 2016 году ПАО не проводило.

Чистый убыток АвтоВАЗа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года снизился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб. против 73,9 млрд руб. годом ранее, сообщил в феврале исполнительный вице-президент по финансам Штефан Мауэрер.

Операционный убыток снизился на 36,8%, составив 15,6 млрд руб. ​Выручка автоконцерна по итогам 12 месяцев составила 184,9 млрд руб. против 176,5 млрд руб. годом ранее, показав рост на 4,8%.

Компания не выплачивала дивиденды акционерам с 2008 года.

Общее собрание акционеров ​АвтоВАЗа состоится 30 июня в Тольятти.

Теги: дивиденды , АвтоВАЗ , акции
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