Путин пропустит премьеру фильма о себе из-за встречи с Атамбаевым

Президент России Владимир Путин, вероятно, пропустит премьеру фильма о себе, который снял режиссер из США Оливер Стоун, 19 июня из-за запланированного «неформального общения допоздна» с киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, Путин ранее говорил, что «не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы». Песков отметил, что этот фильм стоит особняком, но не знает, будет ли российский лидер его смотреть. Песков отметил, что вечером 19 июня у президента России запланирован «неформальный ужин с Атамбаевым», отметив, что президенты могут «засидеться» допоздна, а фильм покажут вечером после программы «Время».
Ранее Песков заявлял, что президент России посмотрит фильм Оливера Стоуна о себе, когда тот покажут в России.
Оливер Стоун решил снять многосерийный фильм о Владимире Путине в ноябре 2014 года. Он заявил, что хочет взять у российского лидера интервью и «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».
Премьера фильма о российском лидере под названием «Интервью с Путиным» состоялась 13 июня на телеканале Showtime в США. Кинолента состоит из четырех серий. В русскоязычном варианте фильм называется «Путин», а права на его показ имеет «Первый канал». Его покажут в эфире в период с 19 по 22 июня. Первая серия, по данным телеканала, будет транслироваться вечером 19 июня в 21:30 мск.
Киргизский лидер Алмазбек Атамбаев нанесет России первый государственный визит 19 июня. Во вторник, 20 июня, в Кремле должны пройти российско-киргизские переговоры на высшем уровне.