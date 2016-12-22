В Москве на участке Калининской ветки метро произошло задымление

В Москве на перегоне между станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Площадь Ильича» Калининско-Солнцевской линии метро произошло задымление. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Пресс-служба метрополитена уточняет, что дым «затянуло с улицы», инцидент на график движения поездов не повлиял. На 12:44 мск после изменения режима вентиляции задымление рассеялось, сказано в сообщении.

В конце мая в Москве на станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии произошло задымление. «Парк Победы» поезда проезжали, не останавливаясь, вестибюль станции был заполнен «дымкой». Как сообщал корреспондент РБК, дым распространился в том числе по вагонам, из-за чего в поездах было затруднено дыхание пассажиров. Однако пресс-служба столичной подземки сообщила ТАСС о штатном режиме своей работы.