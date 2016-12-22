В России создали службу по переселению старообрядцев на Дальний Восток

В России создали специализированную службу, которая будет оказывать помощь старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.
Служба создана по инициативе министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. «Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи», — заявил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Помощь в адаптации староверов на Дальнем Востоке оказывают два омбудсмена по правам староверов, а также специалист по гражданскому праву. Они работают в Приморском крае и Амурской области. Полномочным представителем по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший мэр города Свободный Роберт Каминский. За защиту прав старообрядцев на Дальнем Востоке отвечает Федор Крониковский.
В рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в Приморский край и Амурскую область за последние 7 лет переселились более 150 старообрядцев из стран Южной Америки.Президент Владимир Путин посещал Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) 31 мая 2017 года. Во время визита президент встречался с митрополитом Московским и всея Руси РПСЦ Корнилием.