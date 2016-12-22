Турецкие военные прибыли в Катар на учения

Первая группа турецких военных прибыла в столицу Катара Доху и провела учения на военной базе Тарик бин Зияд, сообщает сайт телеканала Al Jazeera со ссылкой на информацию Министерства обороны Катара.
Анкара отправила военных на основании особого закона, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 9 июня. Вместе с ним он одобрил и отдельное соглашение о сотрудничестве в обучении военных. Парламент Турции одобрил законопроект об отправке военных на фоне того, как десять стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в финансировании исламистов и экстремистов.
Эрдоган критиковал разрыв отношений этих стран с Катаром, назвав такие шаги неприемлемыми. Попытки изолировать Доху являются «бесчеловечными и противоречат исламским ценностям», заявлял президент Турции.
После разрыва отношений Доха подписала с Вашингтоном соглашение о покупке партии истребителей F-15. Сообщалось, что стоимость сделки составила $12 млрд.