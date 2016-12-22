Минобороны будет считать все самолеты США над Сирией «воздушными целями»

«Ювентус» отказался продать защитника за рекордную сумму

«Вертолеты России» пополнят ВВС Бангладеш

Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма

Россия снова начала занимать валюту

Tele2 обещал выйти в плюс в течение двух лет

Путин утвердил поправки о выплате премиальных за сверхурочную работу

Туроператоры России зафиксировали падение спроса на отдых в Крыму на 30%

АвтоВАЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

В Кремле прокомментировали украинский план реинтеграции Донбасса

Кремль назвал продленные санкции ЕС против Крыма нелегитимными

«Ростелеком» займется биометрией, телемедициной и борьбой с хакерами

Кремль ответил на письмо директоров АФК «Система» об иске «Роснефти»

В работе «Яндекс.Такси» произошел сбой

Интерес россиян к прямой линии с Владимиром Путиным стал меньше

В Москве на участке Калининской ветки метро произошло задымление

Carry trade на убыль: как изменится курс доллара к концу недели

В России создали службу по переселению старообрядцев на Дальний Восток

Турецкие военные прибыли в Катар на учения

В Минфине задумались о слиянии Резервного фонда и ФНБ

В Находке установили первый датчик чистоты воздуха после жалобы Путину

Порошенко отправился с рабочим визитом в США

В «ВИМ-Авиа» рассказали о стабилизации ситуации с задержками авиарейсов

Путин увеличил максимальный взнос на инвестиционный счет до 1 млн руб.

Омбудсмен Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделе полиции

Курс евро на 20 июня

EUR ЦБ: 64,86 (+0,41)

Курс доллара на 20 июня

USD ЦБ: 57,96 (+0,22)

Исследование РБК: как уплотнится Москва в результате реновации

Мария Шарапова опустилась на четыре позиции в рейтинге WTA

Губернатор Кемеровской области Тулеев снова продлил свой отпуск