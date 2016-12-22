Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочим визитом в США, об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил предстоящую встречу Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Климкин рассказал о работе украинской стороны над содержательной частью встречи. «В принципе, этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон», — сказал министр.
Как уточнил глава внешнеполитического ведомства Украины, основной темой переговоров станут минские договоренности. Также на встрече лидеры стран обсудят варианты «доступа» международного сообщества к «оккупированному Крыму» и реформы внутри Украины.
О том, что Петр Порошенко планирует посетить США, стало известно 14 июня. Об этом сообщал телеканал «112 Украина». Как сообщил собеседник издания, «речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон», включающем встречи с «ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом».