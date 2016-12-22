В Находке установили первый датчик чистоты воздуха после жалобы Путину

Первый датчик для измерения концентрации угольной пыли установили в районе морского торгового порта (НМТП) в Находке 19 июня после жалобы школьника Владимиру Путину во время «Прямой линии» 15 июня. Об этом заявили в пресс-службе администрации Приморского края.

Информацию с датчика об уровне запыленности воздуха можно отследить в онлайн-режиме. Специальный прибор установили по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского на границе санитарно-защитной зоны Находкинского морского торгового порта, где идет особо интенсивная перевалка угля.

Всего в Находке планируют установить 11 таких приборов для комплексного мониторинга воздуха. Систему включат в программу «Безопасный город». Установка датчиков по измерению концентрации угольной пыли позволит специалистам надзорных ведомств в случае превышения показателей оперативно реагировать, вплоть до прекращения работ на угольных терминалах.

На приносимую ветром из порта города Находки угольную пыль пожаловался ученик одной из местных школ Андрей Боль в эфире «Прямой линии». Российский лидер пообещал выяснить, кому принадлежит порт Находки, из-за которого город «засыпает» угольной пылью. На следующий день Генпрокуратура начала проверять сообщения о ситуации с угольной пылью на предмет нарушений природоохранного законодательства.

Росприроднадзор 14 февраля заявлял о планах провести внеплановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в находкинском порту из-за угольной пыли, которая загрязняет воздух и воду в городе. Об этом заявлял замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Пинский по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. По его словам, в Находке «черный снег, черного цвета лед в заливе», а угольной пылью «покрыты все поверхности, в том числе и в местной школе». Местные жители «покидают квартиры» и арендуют жилье «подальше от порта». Он призвал собственников портов выносить перегрузку угля «на 300 метров глубже в фарватер».

Донской добавил, что похожая проблема есть и в Мурманске.

В феврале 2017 года жители Находки провели митинг с требованием от властей решить проблему с загрязнением воздуха, сообщал «Интерфакс». Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разработать план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля, передавала пресс-служба краевой администрации.

Роспотребнадзор по Приморскому краю заявлял, что 17% взятых в Находке проб не соответствуют требованиям санитарных норм.