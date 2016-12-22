Омбудсмен Петербурга проведет проверку о распылении газа в отделе полиции

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов проведет проверку по факту распыления газа из перцового баллончика в 33-м отделе полиции в Санкт-Петербурге. Об этом Шишлов сообщил РБК.

«Мы сегодня обратимся в прокуратуру Московского района, в Следственный комитет этого же района и в оперативно-разыскную часть собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — пояснила руководитель пресс-службы уполномоченного Юлия Волкова. Она добавила, что в связи с этим инцидентом «обращений пока не поступало, поэтому инициируются проверки».

Как сообщили РБК в «ОВД-Инфо», в камеры к задержанным на протестной акции 12 июня в Петербурге запустили газ. По данным издания, к ним обратилась команда оппозиционного политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге и сообщила об этой ситуации.

«Мы начали заниматься этим вопросом. Одна аудиозапись нам была передана [представителями штаба Навального в Петербурге], а в остальном мы просто разговаривали с людьми. Действительно, это все так и было [распыление газа], аудиозаписи же есть. Распылили в одну камеру, а по вентиляции задело и соседние камеры. Это происходило в 33-м отделении полиции», — пояснили в «ОВД-Инфо».

Как уточняет издание со ссылкой на очевидцев, в одной из камер оказался мужчина, задержанный 12 июня, но не на митинге. «Он был буйный, сумасшедше бил в стену камеры, долго. Мы понимали, что нам с этим жить целую ночь, и, видимо, полицейские это понимали», — сообщила одна из задержанных участниц протестной акции.

По словам другого задержанного, правоохранители несколько раз ударили мужчину и запустили в его камеру газ из перцового баллончика. Через некоторое время газ по вентиляции распространился по соседним камерам. «Мне тоже было очень плохо, все болело, дышать невозможно <...> Кричали, пытались сказать, чтобы нам скорую вызвали, они [полицейские] молчали, ухмылялись, говорили, что скоро все пройдет», — рассказал «ОВД-Инфо» один из пострадавших.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест 17-летнего Михаила Г., который предположительно распылил газ из перцового баллончика на митинге 12 июня в центре столицы. О домашнем аресте подростка ходатайствовал следователь Алексей Северилов, который ранее просил суд продлить задержание подростка на 48 часов.

Акции протеста против коррупции 12 июня прошли в десятках городов России; их организаторами были сторонники оппозиционера Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. В ряде городов митинги сопровождались массовыми задержаниями, по данным «ОВД-Инфо», только в Москве были задержаны 866 человек. МВД официально сообщало о 650 задержанных совокупно в Москве и Санкт-Петербурге.