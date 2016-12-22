Биржевой курс евро впервые с начала февраля поднялся выше 65 руб.

Валютные торги на Московской бирже проходят 19 июня под знаком ослабления рубля. Курс евро к рублю впервые с 1 февраля 2017 года поднялся выше 65 руб., достигнув на максимуме отметки 65,03 руб., что примерно на 0,55% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Биржевой курс доллара в ходе утренних торгов понедельника впервые за последний месяц поднялся выше 58 руб. На пике курс доллара достиг отметки 58,0852 руб., что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent снижалась в понедельник до $47,08, что на $0,29 ниже уровня закрытия предыдущих торгов.