Филиппины впервые в истории закупят оружие в России

Филиппины впервые в истории планируют закупить оружие в России. Соответствующие соглашения государство намерено подписать до конца года, об этом заявил посол Филиппин в России Карлос Соррета, сообщает «РИА Новости».



«У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас», — заявил Соррета в интервью агентству.



По его словам, Россия предложила Филиппинам очень хорошую систему кредитования. «На очень хороших условиях. То есть это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование», — отметил филиппинский посол в России.





Он добавил, что для заключения соответствующих договоренностей в ближайшее время в Россию прибудет делегация из Филиппин. «Уже через две недели в Санкт-Петербурге пройдет Международный военно-морской салон. На нем также будут присутствовать официальные представители Филиппин, которые намерены ознакомиться с образцами российского вооружения и оценить возможность его использования в условиях нашей страны», — рассказал Соррета, отметив, что первые делегации из Филиппин прибудут в Россию специально для того, чтобы ​обсудить вопрос вооружения и встретиться с представителями ФСБ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта».В середине июня власти Филиппин обратились за помощью к США с тем, чтобы те поспособствовали освобождению города Марави, захваченного «Исламским государством (ИГ, организация, запрещенная в России). При освобождении Марави за день до этого в боях погибли 13 человек из армии Филиппин. Еще 20 человек стали жертвами среди мирного населения. Общее число филиппинских военных, погибших в боях за Марави, составляет 58 человек.Армия страны проводит военную операцию против боевиков ИГ, захвативших город Марави. Боестолкновения в этом районе начались 23 мая, во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию. Во время переговоров в Москве, по словам главы Филиппин, он рассчитывал приобрести современные вооружения для армии. В начале июня в районе Марави был уничтожен гражданин России — представитель чеченских боевиков.