Синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы в Москве

В Москве и некоторых других городах Центрального федерального округа объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы. Об этом говорится в карте прогнозов Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют грозу в Ярославле, Твери, Костроме, Иванове, Владимире, Орле, Тамбове, Курске и Липецке. Также потенциальную опасность в этих регионах представляет сильный ветер.

По данным метеослужбы, в понедельник, 19 июня, температура воздуха в Москве прогреется до плюс 20–22 градусов, подует западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Возможны небольшой дождь и гроза в отдельных районах.

К среде, 21 июня, температура воздуха опустится до плюс 18–20 градусов. Ожидаются небольшие дожди с грозами.

К концу недели немного похолодает — в четверг, 22 июня, днем в Москве будет плюс 14–19 градусов, в пятницу, 23 июня, — плюс 13–18 градусов. Погода будет облачной, пройдут небольшие дожди.