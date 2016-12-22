Главком ВКС уточнил дату первого полета Ту-160М-2

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М-2 совершит первый полет в марте 2018 года. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России (ВКС) генерал-полковник Виктор Бондарев.

Бондарев заявил, что в перспективе ВКС будут получать «три-четыре» стратегических бомбардировщика Ту-160М-2 в год.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал о начале производства первых агрегатов бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Шойгу также напомнил о соответствующем поручении президента Владимира Путина об организации серийного производства бомбардировщика. В феврале президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что Ту-160М2 будет выпускаться на Казанском авиационном заводе с апреля 2017 года «в новом облике по модернизированным технологиям».

Как сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова, начало поставок стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 в войска планировалось на 2021 год.

Новая модификация самолета Ту-160 получит ряд нововведений. «Борт будет выполнен с открытой архитектурой на основе интегрированной модульной авионики и вычислительных систем без использования импортной элементной базы и комплектующих», — говорится в сообщении концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). ​Также для самолета будут разработаны новые системы навигации и управления вооружением.