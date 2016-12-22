СМИ сообщили об ударе молнии в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет
Общество, 10:43
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СМИ сообщили об ударе молнии в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет
Самолет авиакомпании Atla Global, который совершал рейс по маршруту Стамбул — Тбилиси, вернулся в аэропорт вылета из-за удара молнии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Авиалайнер сел спустя несколько минут после взлета. По словам пассажиров, попадание молнии в воздушное судно вызвало панику на борту. После приземления самолета его пассажиров отправили другим рейсом.
По данным, которые размещены на сайте аэропорта Ататюрка в Стамбуле, рейс KK 679 вылетел в 23:00 мск.
В пресс-службе аэропорта заявили журналистам, что рейс вылетел из аэропорта Ататюрка с опозданием из-за непогоды, передает «РИА Новости».