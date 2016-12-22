Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском
Война в Сирии, 10:52
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Лавров призвал согласовывать все действия в Сирии «на земле» с Дамаском
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что все страны должны уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и согласовывать любые действия «на земле» с Дамаском. Об этом он заявил после встречи глав МИД стран БРИКС, сообщает ТАСС.
«Что касается происходящего «на земле» в САР, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в других документах ООН», — заявил Лавров, подчеркнув, что любые действия «на земле» должны согласовываться с Дамаском.
«Именно так поступаем мы вместе с Турцией и Ираном, когда продвигаем астанинский процесс. Все свои инициативы, предложения мы согласовываем с позицией сирийского правительства. Исходим из того, что все должны действовать так же», — заявил Лавров, отметив, что особенно это касается случаев, когда речь идет о занятии каких-то территорий в Сирии, которые могут вызывать вопросы «с точки зрения истинных замыслов тех, кто такие захваты осуществляет».
В своей речи Лавров также призвал США и других участников, которые имеют свои силы или своих советников «на земле» в Сирии, обеспечивать скоординированность в совместной работе.
«Приглашаю всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством САР», — заключил Лавров.
Накануне ночью стало известно, что коалиция США 18 июня сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракка. Власти Сирии отмечают, что их истребитель в тот момент участвовал в операции против ИГ (организации, запрещенной в России) — ее проводили силы ополчения и правительственная армия. В командовании ВС Сирии назвали случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинили США в координации с террористами.
«Что касается происходящего «на земле» в САР, мы исходим из того, что необходимо в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность в Сирии, как это предусмотрено в резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и в других документах ООН», — заявил Лавров, подчеркнув, что любые действия «на земле» должны согласовываться с Дамаском.
«Именно так поступаем мы вместе с Турцией и Ираном, когда продвигаем астанинский процесс. Все свои инициативы, предложения мы согласовываем с позицией сирийского правительства. Исходим из того, что все должны действовать так же», — заявил Лавров, отметив, что особенно это касается случаев, когда речь идет о занятии каких-то территорий в Сирии, которые могут вызывать вопросы «с точки зрения истинных замыслов тех, кто такие захваты осуществляет».
В своей речи Лавров также призвал США и других участников, которые имеют свои силы или своих советников «на земле» в Сирии, обеспечивать скоординированность в совместной работе.
«Приглашаю всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством САР», — заключил Лавров.
Накануне ночью стало известно, что коалиция США 18 июня сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракка. Власти Сирии отмечают, что их истребитель в тот момент участвовал в операции против ИГ (организации, запрещенной в России) — ее проводили силы ополчения и правительственная армия. В командовании ВС Сирии назвали случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинили США в координации с террористами.