На юго-востоке Москвы загорелся ангар с мебелью

В Москве на площади 600 кв. м загорелся ангар с мебелью. Пожар произошел по адресу: Южнопортовая улица, д. 13/2, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника агентства, пожару присвоили вторую категорию сложности.

Агентство «Москва» со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по столице сообщает, что площадь пожара, который произошел в ангаре в столичном районе Печатники, составляет 300 кв. м. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Москве, горение происходит в одноэтажном ангаре на площади в районе 300 кв. м. По состоянию на 08:20 мск с пожара сняли второй ранг сложности. «Информация о пострадавших не поступала. На месте продолжает работу мобильная лаборатория по контролю за состоянием окружающего воздуха в районе пожара», — заявили РБК в управлении МЧС по Москве.

В сообщении, которое опубликовано в Twitter столичного МЧС, говорится, что пожар локализовали.

Спасатели предупреждают о затрудненном транспортном движении в районе Южнопортовой улицы и ​просят водителей выбирать маршруты объезда.