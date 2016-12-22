Первый чартерный рейс из Японии на Курилы сорвался из-за погоды

В результате плохой погоды был отложен первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в департаменте Азии минэкономразвития Сахалинской области.
По данным департамента, рейс должен был доставить на острова Кунашир и Итуруп японскую делегацию из 70 человек 18 июня утром, однако «из-за густого тумана» был отложен.
«Но и сегодня сохраняется плотный туман. Японская сторона ждет погоду. Если туман рассеется, самолет вылетит в понедельник [19 июня] из японского аэропорта на Курилы. Если — нет, то рейс будет отменен окончательно», — сообщают представители департамента.
Как сообщает агентство, в случае отмены рейса японская сторона примет самостоятельное решение о доставке делегации в Россию. Однако представители управления Сахалингидрометслужбы заявили, что туман рассеется только к среде, 21 июня, передает «Интерфакс».
Агентство подчеркивает, что первый чартерный рейс должен был доставить на Южные Курилы безвизовую делегацию, состоящую из «японских стариков» и их родственников. Они намерены посетить могилы своих близких и места бывшего проживания. Пока неизвестно, будут ли в дальнейшем выполняться чартерные рейсы на данном направлении.
Чартерные рейсы из японского Хоккайдо на Южные Курилы были открыты после обсуждения начала авиасообщения между Россией (жителями Южных Курил) и Японией в ходе встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. Ранее такие безвизовые делегации путешествовали на грузопассажирском судне.