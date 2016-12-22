При наезде фургона на толпу людей в Лондоне погиб один человек

Один человек погиб, еще десять пострадали в результате наезда фургона на толпу людей в районе улицы Сэвен Систерс (Seven Sisters Road) на севере Лондона. Об этом сообщает ABC News.

В лондонской полиции атаку назвали «серьезным инцидентом», а также уточнили, что расследование проводится отделом по борьбе с терроризмом. Очевидцы рассказали ABC News, что всего было трое нападавших.

Восемь из десяти пострадавших, по данным полиции, госпитализированы в три разные больницы, на данный момент у правоохранителей нет сообщений о пострадавших с ножевыми ранениями. Один подозреваемый арестован, информации о большем количестве нападавших у сотрудников полиции пока нет, расследование продолжается.

По данным Reuters, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает атаку как «потенциальный теракт». «Я соберу чрезвычайное заседание этим утром. Все мои мысли с жертвами, их семьями», — добавила Мэй.

Фургон в районе улицы Сэвен Систерс (Seven Sisters Road) на севере Лондона съехал с дороги и врезался в толпу людей, которые выходили из мечети, в ночь с 18 на 19 июня (примерно в 02:00 мск). Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на очевидца, внутри минивэна находились три человека. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции, экстренных и аварийных служб. Над районом кружит вертолет.

Позднее Evening Standart со ссылкой на очевидцев написало, что вооруженный ножом мужчина выскочил из автомобиля у мечети сразу после того, как совершил наезд на толпу пешеходов. В результате нападения один человек получил ножевые ранение, отмечает издание.