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Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу
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Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу
Общество, 06:29
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Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Мэй, распространенное по электронной почте.

​«Это ужасный инцидент», — написала Мэй. Она добавила, что «все ее мысли» сейчас «рядом с теми», кто пострадал, их близкими, а также аварийными службами, которые в данный момент работают на месте.

Фургон наехал на толпу пешеходов на улице Сэвен Систерс (Seven Sisters Road) около парка Finsbur. Как сообщало The Independent, автомобиль съехал с дороги в сторону выходящих из мечети людей. При этом издание отмечало, что нет подтверждения, что водитель транспортного средства сделал это преднамеренно.

Как сообщал телеканал Sky News со ссылкой на источник, внутри автомобиля находились три человека. Один из них был задержан, двум остальным удалось сбежать.

Позже издание Evening Standart со ссылкой на очевидцев сообщило, что после наезда фургона на толпу из него вылетел мужчина с ножом и напал на людей. По данным издания, как минимум один человек пострадал от ножевых ранений.

Reuters со ссылкой на телеканал Sky News сообщал, что в результате наезда фургона пострадали не менее десяти человек.

Теги: Лондон , Тереза Мэй
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