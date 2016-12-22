СМИ сообщили о десяти пострадавших при наезде фургона на толпу в Лондоне

Не менее десяти человек пострадали после наезда фургона на толпу пешеходов в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Reuters.
Очевидцы сообщили телеканалу, что ранения получили как минимум десять человек. Полицейские заявили о «нескольких» пострадавших. Телеканал Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщал о трех серьезно раненых людях.
Фургон врезался в толпу пешеходов на улице Сэвен Систерс (Seven Sisters Road) около парка Finsbur. Как сообщало The Independent, инцидент произошел после полуночи по местному времени (примерно в 02:00 мск). Автомобиль съехал с дороги в сторону выходящих из мечети людей. При этом издание отмечало, что нет подтверждения, что водитель транспортного средства сделал это преднамеренно.
Полицейские сообщили, что был задержан один человек. В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Издание The Sun отмечало, что в воздухе над местом происшествия кружит вертолет.