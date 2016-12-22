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В штате Монтана во время панихиды обрушился дом
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В штате Монтана во время панихиды обрушился дом
Общество, 04:13
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В штате Монтана во время панихиды обрушился дом

В американском штате Монтана во время панихиды обрушилось здание, сообщает газета Daily Inter Lake.

Как рассказал изданию очевидец события, около 50-ти человек собрались на балконе дома в пресвитерианском лагере во время панихиды. В какой-то момент балкон обрушился. По информации издания, в результате случившегося пострадали 32 человека. Некоторые из них получили серьезные травмы. Газета отмечает, что около 10-ти человек обратились за медицинской помощью.

Издание добавляет, что причины обрушения в данный момент неизвестны.

В конце мая в городе Цзинань на востоке Китая произошло обрушение строящегося здания. В результате случившегося шесть человек погибли, еще четверо получили ранение.

Теги: обрушение , Монтана
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