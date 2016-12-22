В штате Монтана во время панихиды обрушился дом

В американском штате Монтана во время панихиды обрушилось здание, сообщает газета Daily Inter Lake.
Как рассказал изданию очевидец события, около 50-ти человек собрались на балконе дома в пресвитерианском лагере во время панихиды. В какой-то момент балкон обрушился. По информации издания, в результате случившегося пострадали 32 человека. Некоторые из них получили серьезные травмы. Газета отмечает, что около 10-ти человек обратились за медицинской помощью.
Издание добавляет, что причины обрушения в данный момент неизвестны.
В конце мая в городе Цзинань на востоке Китая произошло обрушение строящегося здания. В результате случившегося шесть человек погибли, еще четверо получили ранение.